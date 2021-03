Dans le Téléphone de Manu : Un peu de douceur avec Lovin' You de Minnie Riperton

Chaque matin, Manu fait un tour dans son téléphone pour mieux nous faire (re) découvrir des morceaux cultes. Après avoir célébré le 20ème anniversaire de L'air de Rien (album signé Tété), il nous emmène cette fois dans les années 70 avec le très doux Lovin' You de Minnie Riperton.

Le morceau est à retrouver sur l'album Perfect Angel (publié en 1974). Notez que la chanson a été écrite par Riperton et Richard Rudolph. Côté production, on retrouve Rudolph et Stevie Wonder. Si le titre vous est familier, c'est probablement parce qu'il apparaît sur la bande-originale du Journal de Bridget Jones : l'âge de raison.