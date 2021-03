Dans le Téléphone de Manu : Un peu de douceur avec Just The Two of Us de Grover Washington Jr

Vous le savez, chaque matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous faire (re) découvrir des morceaux cultes. Ce matin, place à Just The Two of Us, par Grover Washington Jr.

Nous devons ce morceau mythique à Bill Withers, Ralph MacDonald et William Salter. Il est enregistré en 1980 par Grover Washington Jr sur l'album Winelight. Lors de sa publication, le titre se hisse à la deuxième place des classements US (un joli exploit) : preuve de son succès, la chanson remportera le Grammy Award de la meilleure chanson R&B lors de la 24e cérémonie des Grammy Awards.

Devant un tel succès, difficile de rester de marbre. Résultat, Just The Two of Us sera reprise de nombreuses fois - notamment en France (par Axelle Red avec Parce que c'est toi). Aussi, certains artistes tels qu'Eminem choisiront de sampler le titre.