Dans le Téléphone de Manu : Stay, de Maurice Williams & The Zodiacs, issu du la bande-originale de Dirty Dancing !

Ce mercredi 17 novembre, place à un titre intitulé Stay et issu de la bande-originale du film Dirty Dancing. Alors qu'on se souvient habituellement d'autres titres iconiques de ce long-métrage sorti à la fin des années 80, de nombreuses autres chansons ont fait parler d'elle dans l'album vendu à l'époque à plus de 32 millions d'exemplaires. Ce qui en fait l'un des opus les plus vendus de tous les temps. C'est notamment le cas de Stay, signé Maurice Williams & The Zodiacs, qui, grâce à son apparition dans le film, est devenu célèbre plusieurs décennies à son enregistrement.