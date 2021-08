Dans le Téléphone de Manu : Souvenez-vous de Alright de Supergrass !

Nouvelle matinée, nouveau son vintage ! Vous le savez, chaque matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous faire (re)découvrir un morceau. Après Last Night de P. Diddy ou encore Sympathy For The Devil par Rolling Stones, place à Alright de Supergrass !

Attention, on vous envoie dans le passé ! En 1995, Supergrass publiait Alright. Les connaisseurs le savent, le morceau est sorti en même temps que "Time", en tant que single double face A de leur premier album, I Should Coco (1995). Et ce n'est pas tout, Alright a été publiée avec la bande originale du film Clueless (1995) - ce qui a -évidemment- contribué à en faire un grand succès pour le groupe. "C'est censé être léger et amusant, pas du tout un appel rebelle aux armes", a déclaré Danny Goffey. "Elle n'a certainement pas été écrite dans une ambiance très estivale. Elle a été écrite dans un cottage où le chauffage était en panne et où nous essayions de faire du feu pour nous réchauffer".

