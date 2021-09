Dans le Téléphone de Manu : Un peu de rock avec Sex On Fire de Kings of Leon !

Vous le savez, chaque matin, Manu nous passe un bon vieux classique. Après avoir célébré la remise en vente du premier album de MC Solaar, après avoir passé The Strokes, notre animateur continue sur sa lancée et enchaîne avec Kings of Leon ! Poussez les meubles, montez le son, on écoute Sex On Fire !

Vous le savez sûrement, Sex on Fire est le premier extrait du quatrième album studio du groupe de rock américain Kings of Leon, Only by the Night : avec ce morceau, le groupe s'est hissé en tête des charts - notamment en Australie, en Finlande, en Irlande et au Royaume-Uni.

"C'était des paroles totalement différentes", a confié Nathan Followill à la radio Australienne. "Si une chanson commence par une mélodie ou par des paroles, vous savez, si elle commence par une mélodie, qu'il faut continuer à jouer la mélodie jusqu'à ce que vous la compreniez. Après, vous ajoutez les paroles qui correspondent au flux verbal. En fait, ça devait être "Set Us on Fire", mais l'un des mixeurs du studio est entré pendant qu'on jouait et a dit "Sex on Fire", hein ?". Et c'est devenu une sorte de blague récurrente, et nous l'avons gardée". Autrement dit, Sex on Fire n'était pas supposée faire référence à la sexualité.

