Dans le Téléphone de Manu : retour sur Scar Tissue par les Red Hot Chili Peppers

L'été revient (lentement mais sûrement) et quand le soleil se pointe, rien de tel que de s'imaginer en Californie en écoutant les Red Hot Chili Peppers.

En 1999, les Red Hot Chili Peppers dévoilait l'excellent album Californication. Composé de tubes tels que Around The World ou Otherside, l'opus s'est imposé parmi les meilleurs du groupe et le Grammy Award remporté par Scar Tissue ne fait qu'accentuer ce succès. A la différence des autres morceaux, celui-ci est plus calme, plus doux mais aussi plus mélodieux et ne comporte pas de passage rappé.

Côté clip, la vidéo réalisée par Stéphane Sednaoui est pleine de métaphores et peut même être présenté comme la suite de Give It Away - que l'on doit au même réalisateur.

Notez que Scar Tissue est aussi le titre de l'autobiographique du chanteur Anthony Kiedis, parue en 2004.