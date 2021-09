Dans le Téléphone de Manu : Retour sur No Rain de Blind Melon

Vous le savez, chaque matin, Manu passe un morceau tout droit sortir de son téléphone : après Major Lazer ou encore Collective Soul, place à No Rain de Blind Melon.

Nous sommes en 1993 et Blind Melon publie le single No Rain - chargé de défendre l'album éponyme de la formation. Bien que le morceau se soit bien placé dans les classement, il est surtout connu pour son clip dans lequel l'on retrouve "Bee Girl" (qui d'ailleurs, figure sur la pochette).

Bien que le groupe soit crédité en tant qu'auteur, l'on doit près de 90% de la chanson à Brad Smith, le batteur de Blind Melon : "La chanson parle du fait de ne pas pouvoir sortir du lit et de trouver des excuses pour affronter la journée alors que vous n'avez vraiment, d'une certaine manière, rien", a t-il ainsi expliqué. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque, Smith sortait avec une fille qui souffrait de dépression (elle dormait pendant les journées ensoleillées et se plaignait quand il ne pleuvait pas).

No Rain s'est fait une jolie place dans le patrimoine musical et restera l'un des morceaux les plus connus du groupe.

