Dans le Téléphone de Manu : Retour sur Fields of Joy, véritable classique !

Si vous écoutez le Virgin Tonic tous les matins, alors vous savez que Manu a pour habitude de nous offrir un morceau qui vient tout droit de sa playlist personnelle. S'il y a quelques jours, un vent de douceur soufflait sur l'émission avec Just The Two of Us, place cette fois à un emblème du rock : retour sur Fields of Joy par Lenny Kravitz.

A retrouver sur l'album Mama Said (sorti en 1991), le morceau est de loin l'un des plus appréciés de Lenny Kravitz. Petit Bonus, Slash (mythique guitariste de Guns N'Roses), joue sur le titre. Notez qu'il a aussi co-écrit la chanson Always On The Run. Avec cet album, Lenny Kravitz s'offre une véritable percée internationale : le single It Ain't Over 'Til It's Over participera notamment à son succès.