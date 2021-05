Dans le Téléphone de Manu : Retour sur Everybody's Changing, le tube de Keane

On ne va pas se mentir, Keane est l'un des groupe britannique les plus populaires des années 2000. En 2004, la formation publiait son premier album (rempli de tubes) : baptisé Hopes & Fears, l'opus propose des morceaux devenus cultes - tels que Somewhere Only We Know ou encore Everybody's Changing. Et justement, c'est le morceau que Manu nous fait (re) découvrir ce matin.

Publié le 3 mai 2004, le single a -évidemment- contribué au succès de l'album : Everybody's Changing connaîtra un tel succès qu'il sera notamment repris par Lily Allen en 2009.

