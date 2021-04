Dans le Téléphone de Manu : Retour en 2004 avec Liquefy de The Servant

Comme chaque matin, Manu plonge dans son téléphone et nous offre un tube signé The Servant.

Vous connaissez sûrement Orchestra - l'un des plus grands succès de The Servant. Mais, ce n'est pas l'unique morceau qui se soit distingué en 2004 : sur son album éponyme, The Servant nous offrait également Liquefy - qui, après la sortie de l'opus se fera une jolie place dans les classements.

Devenu culte, l'album s'est classé à la 23e place du classement de ventes d'albums en France.