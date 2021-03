Dans le Téléphone de Manu : Retour dans les années 90 avec Changes de 2Pac

Véritable monument du rap, 2Pac nous a offert quelques morceaux cultes. En 1992, le rappeur enregistrait Changes - qui ne sera publié qu'à titre posthume, sur un album best-of. Avec ce morceau, 2Pac passe en revue toutes les épreuves traversées au cours de sa vie - du racisme à la drogue en passant par les violences policières.

Changes est l'un des morceaux plus populaires de l'artiste : il se hissera en tête des charts dès sa sortie et sera même nommé aux Grammy Awards en 2000 dans la catégorie Best Rap Solo Performance - notez que la chanson reste la seule chanson à y avoir été nommée à titre posthume.