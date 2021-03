Dans le Téléphone de Manu : (Re)découvrez Listen par Urban Species et MC Solaar

Vous le savez, Manu aime nous faire (re)découvrir des classiques. Ce matin, il plonge dans la discographie de MC Solaar et nous fait (re)découvrir Listen ft. Urban Species.

On ne présente plus MC Solaar. L'on doit à l'artiste des morceaux cultes tels que Caroline, Da Vinci Claude ou encore Solaar Pleure. Or, en 1994, le rappeur unissait ses forces à celles de Urban Species pour mieux nous offrir Listen. Si la mélodie vous dit quelques chose, c'est parce que le sample n'est autre que You goin' miss your candyman par Terry callier - sorti en 1972.