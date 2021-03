Dans le Téléphone de Manu : Quand Diana Ross & The Supremes chantaient Where Did Our Love Go ?

Vous le savez, chaque matin, Manu nous offre un morceau tout droit sorti de son téléphone. Après avoir célébré les 20 ans de l'album culte L'air de Rien signé Tété, après avoir passé un MC Solaar qui nous avait manqué, il nous fait remonter le temps : attachez vos ceintures, on part en 1964, lorsque Diana Ross & The Supremes chantaient Where Did Our Love Go.

Sorti chez Motown (mythique label), le morceau s'est vite imposé dans les classements : notez que Where Did Our Love Go a été la première chanson du groupe a décroché la première place du Top Billboard.