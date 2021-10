Dans le Téléphone de Manu : Pulaski at Night par Andrew Bird, le coup de coeur du Virgin Tonic !

Si vous suivez l'émission chaque matin, alors vous savez que tous les jours, Manu aime nous partager un morceau tout droit sorti de son téléphone. Cette fois, on écoute Pulaski at Night, par Andrew Bird - véritable coup de coeur du Virgin Tonic !

Vous ne connaissez pas encore Andrew Bird ? Alors, on vous conseille de foncer écouter I Want To See Pulaski at Night. Selon l'artiste, l'EP entier a été construit autour du morceau : "J'avais cette chanson 'Pulaski at Night' qui était fraîche et prête à être jouée. Plutôt que d'attendre quelques années pour la sortir, j'ai composé une sorte de partition pour l'accompagner, comme si la chanson était un film, et je l'ai enveloppée dans une bande-son composée de thèmes qui vous préparent à la chanson. Quand un mot ou une phrase apparemment aléatoire reste dans votre tête pendant deux décennies, vous devriez y prêter attention et peut-être l'honorer d'une certaine manière", explique t-il.

Alors que tous les titres de l'EP sont instrumentaux, Pulaski at Night est, quant à elle, la seule et unique chanson contenant des paroles. L'instrumentation de l'album provient essentiellement des violons et des pédales de boucle. Or, notez qu'il y a un accompagnement au piano (sans oublier les percussions).

Pulaski at Night est le coup de coeur du Virgin Tonic et pour découvrir la playlist de Manu, rendez-vous ICI !