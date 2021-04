Dans le Téléphone de Manu : poussez les meubles, on vous passe 1901 de Phoenix

C'est l'un des groupes les plus cultes de l'hexagone. Phoenix a, au cours de sa carrière, signé de nombreux tubes : If I Ever feel Better, Litzomania... la liste est longue. Et justement, ce matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous faire (re)découvrir 1901 - publié en 2009 sur l'album Wolfgang Amadeus Phoenix.

Quatrième opus de la formation, Wolfgang Amadeus Pheonix, l'album a été certifié disque d'or en France avant d'être récompensé par un Grammy Award en 2010. Bien que Litzomania soit le lead single de cet opus réussi, 1901 est tout aussi connu du public. La raison ? Phoenix l'a offert en téléchargement gratuit lors de la reconstruction de son site internet.

Plus de 10 ans après sa sortie, le morceau est toujours aussi populaire.