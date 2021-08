Dans le Téléphone de Manu : Poussez les meubles, on écoute Virtual Insanity de Jamiroquai !

Poussez les meubles et montez le son ! Ce matin on écoute Virtual Insanity de Jamiroquai.

Nous sommes en 1995 et le groupe britannique Jamiroquai nous offre l'album Traveling without Moving. Pour le porter, la formation opte pour le single Virtual Insanity - morceau qui s'imposera à la troisième place des charts britanniques en août 1996. Petit bonus, le titre s'est également hissée à la 38e place sur le Billboard Modern Rock Tracks en 1997.

Vous le savez peut-être, ce single a une particularité : il contient une piste qui s'intitulerait "Bullet". Personne n'a jamais su qui l'a écrite ou qui a effacé les paroles de la chanson. De plus, cette chanson a beaucoup de similitudes avec la chanson Just Another Story présente sur l'album précédent. Certaines rumeurs disent qu'il s'agit d'une démo de Just Another Story...

