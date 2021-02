Dans le Téléphone de Manu : Poussez les meubles, on écoute Get Lucky (live aux Grammy Awards)

On espérait un retour mais, malheureusement, c'est un au revoir : le 22 février dernier, Daft Punk annonçait (à sa façon) la fin d'une aventure magique (et mythique) de 28 ans. Alors évidemment, difficile de ne pas se replonger dans la discographie culte du duo qui a clairement bouleversé les codes de la musique électro - et pas uniquement à l'échelle française. En 2014, les Daft Punk étaient sur la scène des prestigieux Grammy Awards - accompagnés de Stevie Wonder, Nile Rodgers et de Pharrell Williams. Tout ce beau monde nous a offert une performance inoubliable de Get Lucky et à votre place, on pousserait les meubles.

Au programme un medley complet des plus grands hits de toutes ces légendes (dont Around The World et Harder, Better, Faster, Stronger signés Daft Punk). Une performance qui a littéralement soulevé le public de la cérémonie et qui, on l'espère, vous donnera autant d'énergie qu'à nous !