Dans le Téléphone de Manu : Place à There's Nothing Like This par Omar

Vous le savez, tous les matins, Manu nous partage un titre de sa playlist. Après Where Is My Mind par Pixies, place à Omar avec There's Nothing Like This.

On remonte le temps, direction 1991 ! A cette époque, Omar dévoilait l'album There's Nothing Like This - porté par le cultissime single éponyme. "Le lent et sinueux album d'Omar de l'année dernière est un succès assuré", lancera Alan Jones de Music Week. "Le jeune londonien a attiré un public nombreux lors de ses concerts. S'il continue à livrer des titres comme ce morceau, intimement et excellemment vocalisé, il remboursera bientôt l'investissement de Talkin Loud. Top 10 des chansons".

L'album se hissera à la 14ème places des classements britanniques. Sur l'opus, on retrouve notamment des morceaux tels que Don't Mean a Thing ou encore Stop Messing Around.