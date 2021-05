Dans le Téléphone de Manu : Place à Sprawl II, d'Arcade Fire

Chaque matin, Manu nous offre un morceau tout droit sorti de son téléphone. Après nous avoir fait (re)découvrir Easy de Faith No More cette semaine, place à Sprawl II d'Arcade Fire.

Sorti comme sixième et dernier single de leur troisième album studio (intitulé The Suburbs), le morceau est aussi appelé Mountains Beyond Mountains. Pour accompagner le titre, le groupe a sorti non pas un mais deux clips : le premier est "traditionnel" tandis que le second est plus interactif. Au chant, l'on retrouve ainsi Régine Chassagne : notez que la chanson s'inspire essentiellement du livre Mountains Beyond Mountains - publié en 2003 par Tracy Kidder.

