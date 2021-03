Dans le Téléphone de Manu : on se bouge avec Conga de Gloria Estefan !

Oubliez la grisaille et la morosité ambiantes ! Alors que le mois de mars et ses giboulées sévissent sur le pays, on aimerait tous tout plaquer pour mieux partir tout oublier au soleil. La bonne nouvelle, c'est que ce matin dans le Virgin Tonic, c'est le soleil qui vient à vous : on plonge dans le téléphone de Manu et on écoute Conga de Miami Sound Machine.

En juillet 1985, Miami Sound Machine et Gloria Estefan débarquaient sur nos ondes avec Conga. Lors d'une interview, la chanteuse a confié que le morceau est né après que le groupe ait joué "Dr. Beat" dans un club appelé Cartouche à Utrecht, aux Pays-Bas. Publié dans les années 80, le morceau a connu un succès mondial, atteignant la 10e place du prestigieux Billboard Hot 100 américain.

Avouez, ça fait du bien.