Dans le Téléphone de Manu : On s'enflamme sur Sex on Fire de Kings On Leon

Comme chaque matin, on plonge dans le téléphone de Manu. Au programme ce matin, Sex on Fire - par Kings of Leon.

En 2008, le groupe de rock alternatif Kings of Leon publiait l'album Only By The Night. Sur cet opus, l'on retrouve le morceau (maintenant culte) Sex on Fire. Vous le savez peut-être pas mais, ce qui a inspiré le titre, c'est la relation entre le chanteur Caleb Followill et sa petite-amie Lily Aldridge. Le succès de Sex on Fire fut tel que le single se placera en tête des charts britanniques.

Avec Sex on Fire, Kings of Leon remportera même le Grammy Award de la meilleure prestation vocale rock par un groupe ou un duo.