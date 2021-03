Dans le Téléphone de Manu : On remonte le temps avec Le Meilleur des Monde, signé Tété !

Vous le savez, chaque matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous faire remonter le temps. Ce matin, on célèbre les 20 ans de l'album L'air de Rien - signé Tété.

Le meilleur des Mondes - Tété

Le meilleur des Mondes est donc à retrouver sur l'album L'air de Rien, publié en 2001. En plus de 20 ans, Tété s'est imposé parmi les artistes les plus appréciés dans l'hexagone. En 2003 par exemple, la poésie que dégage à la Faveur de l'Automne en fera l'un des morceaux les plus interprétés en casting.