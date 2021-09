Dans le Téléphone de Manu : On (re)découvre Toots and the maytals avec 54-46 was my number !

Si vous suivez l'émission chaque matin, alors vous savez que Manu plonge souvent dans son téléphone. Après Friday I'm In Love par The Cure, on change de registre avec Toots and the maytals et 54-46 was my number. A l'origine, le morceau fut enregistré sur le label Beverley's en Jamaïque ainsi que sur le label Pyramid au Royaume-Uni. Une autre version sortira un an plus tard et "54-46 Was My Number" sera l'une des premières chansons reggae à recevoir une large popularité en dehors de la Jamaïque. Notez qu'elle est d'ailleurs considérée comme l'une des chansons les plus déterminantes du genre.

Côté paroles, 54-46 was my number décrit le séjour de Toots en prison après avoir été arrêté pour possession de marijuana.

Retrouvez la playlist de Manu juste ICI !