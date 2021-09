Dans le Téléphone de Manu : on (re) découvre Somebody To Love de Queen 

En 1976, Queen publiait le titre Somebody To Love, à retrouver sur l'album A Day at the Races. Ecrite par Freddie Mercury, la chanson propose une mélodie très complexe et des chœurs enregistrés en plusieurs prises, le tout cette fois sous un arrangement gospel. Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor ont ainsi enregistré plusieurs prises de façon à donner l'impression qu'une centaine de personnes sont réunies sur le morceau.

Avec Somebody To Love, Freddie Mercury explore le désespoir. Il y passe en revue son manque d'expérience en matière de relations amoureuses et s'interroge sur l'existence de Dieu.

