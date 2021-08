Dans le Téléphone de Manu : On écoute Sympathy for the Devil des Rolling Stones

Lorsqu'il s'agit d'un groupe aussi mythique que les Stones, difficile de ne choisir qu'un seul morceau : Angie, You Can't Always Get What You Want, Miss You... la liste est longue. Ce matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous faire remonter le temps : montez le son, on écoute Sympathy For The Devil (parue en 1968).

Initialement titrée The Devil Is My Name, cette chanson chantée par Mick Jagger est une allusion (évidente) au diable. L'artiste y mentionne notamment le Christ, Ponce Pilate, le tsar Nicolas II de Russie, sa fille Anastasia Nikolaïevna de Russie ainsi que la famille Kennedy - rien que ça. « Je crois que ça vient d'une vieille idée de Baudelaire, je crois mais peut-être que je me trompe. Parfois, quand je relis les œuvres de Baudelaire, je n'arrive pas à la retrouver. Mais c'est une idée que j'ai trouvée dans un livre français. J'ai juste pris quelques phrases et rajouté mes idées. Je l'ai écrite un peu à la manière de Dylan. », déclarera Mick Jagger au magazine Rolling Stone en 1995 en évoquant le titre.

Retrouvez la playlist de Manu juste ICI !