Dans le Téléphone de Manu : On écoute Suga Suga de Baby Bash ft. Frankie J (et ça fait du bien)

Ce matin, Manu vous ramène en 2003 ! A cette époque, le rappeur Baby Bash dévoilait son troisième album - intitulé Tha Smokin' Nephew. Et si la mélodie vous dit quelques chose, c'est parce que un sample de I'm Gonna Love You Just a Little More Baby (par Barry White) a été utilisé.

Dire que le morceau a connu le succès lors de sa sortie serait un euphémisme : Suga Suga s'est classé dans le Top 10 dans de nombreux pays - comme l'Australie, les Etats-Unis ou encore la Belgique.

Retrouvez la playlist de Manu juste ICI !