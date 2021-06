Dans le Téléphone de Manu : On écoute Out of Time Man, de Mano Negra !

Nous sommes en 1991 et Mano Negra dévoile son troisième album studio, King of Bongo. Porté par le single Out of Time Man, l'album connaîtra un succès discret, certes, mais force est de constater que le morceau s'est fait une place dans le patrimoine musical français.

Le titre, anglophone, évoque un amoureux transi se rendant à un rendez-vous galant. Evidemment, cette idée est parfaitement illustrée dans le clip l'accompagne. 30 ans plus tard, Out of Time Man fait toujours le même effet et, petit bonus, il s'est offert une seconde jeunesse en 2007 : Mick Harvey enregistrera sa version de la chanson pour l'album Two of Diamonds. Cette réinterprétation sera d'ailleurs utilisée dans la bande son du premier épisode de la série télévisée américaine Breaking Bad.

Retrouvez la playlist de Manu juste ICI !