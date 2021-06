Dans le Téléphone de Manu : On écoute One Thing de Amerie

Si vous suivez le Virgin Tonic depuis ce début de saison, alors vous savez que chaque matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous offrir un son tout droit sorti de son téléphone. Au programme cette fois, One Thing de Amerie.

Nous sommes en 2005 et Amerie publie le premier single de son deuxième album Touch. Le morceau vous semble familier ? C'est probablement parce que One Thing est le seul et unique morceau qui compose la bande-originale de Hitch : Expert en séduction. "1 Thing" a été écrit par Amerie et Rich Harrison et se construit autour d'un échantillon de la chanson "Oh, Calcutta!", signée The Meters (sortie en 1970).

Plus tard, Amerie se confiera sur ce qui lui a inspiré le morceau : "les relations entre les gens et le fait qu'il y ait toujours une chose qui vous garde attaché à quelqu'un", expliquera t-elle. "Quoi qu'ils fassent ou comment ils le font, il y a toujours une chose qui vous fait revenir vers eux". Mais ce n'est pas l'unique interprétation : "Les gens pensent que je suis juste cette fille sage, mais il y a d'autres faces de moi-même qu'ils ne voient pas."