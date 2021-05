Dans le Téléphone de Manu : On écoute le cultissime Stan, d'Eminem et Dido !

A t-on encore besoin de vous l'apprendre ? Chaque matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous faire (re) découvrir des morceaux cultes. Après Everybody's Changing de Keane ou encote Easy de Faith No More, il nous offre cette fois un morceau culte signé Eminem : montez le son, on écoute Stan !

Stan est le troisième single issu de l'album The Marshall Mathers LP.

Stan raconte l'histoire (fictive) tragique d'un fan d'Eminem nommé... Stan. Lorsque ce dernier réalise qu'Eminem ne lit pas ses lettre, il tue sa compagne et se suicide. Avec le temps, le terme "Stan" s'installera dans la culture populaire : il désignera un fan dont l'admiration virera à la folie.

L'on doit se morceau à Eminem. Notez qu'il est produit par The King 45 et par Eminem en personne : il sample le morceau Thank You de Dido et s'inscrira comme l'un des plus gros succès des années 2000.