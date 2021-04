Dans le Téléphone de Manu : On écoute I'm Real, par Jennifer Lopez et Ja Rule !

Vous connaissez le principe : chaque matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous diffuser un morceau tout droit sorti de sa playlist. Après Sex on Fire par Kings of Leon, on change de registre : c'est le moment de prendre votre brosse à cheveux et de danser sans la salle de bain. Tenez-vous bien, on écoute I'm Real, par Jennifer Lopez ft. Ja Rule !

En 2001, Jennifer Lopez nous offre I'm Real - morceau en collaboration avec le rappeur Ja Rule. Vous le savez peut-être, I'm Real existe en deux versions : la version originale est à retrouver sur le second album studio de Jennifer Lopez J.Lo (publié en 2001) tandis que la deuxième version est un remix crédité : I'm Real (Murder Remix) est- quant à lui- inclus dans la réédition de J.Lo.

Si le morceau est un succès signé Jennifer Lopez, il faut savoir qu'il fut "volé" à Mariah Carey - c'est d'ailleurs ce qui lancera les hostilités entre les deux artistes.