Dans le Téléphone de Manu : On écoute Hole par Miss World !

Ce matin, place à Hole par Miss World.

"Miss World" est une chanson du groupe de rock alternatif américain Hole, écrite par Courtney Love et le guitariste Eric Erlandson. Le morceau est le cinquième single du groupe et le premier extrait de leur deuxième album studio, Live Through This, sorti en mars 1994.

Miss World a été écrite en 1992, juste après le départ des anciens membres du groupe, Jill Emery et Caroline Rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que le morceau Miss World" est connu pour traiter des thèmes de l'image de soi et de la toxicomanie : " 'Miss World' lie une mélodie trompeusement enrobée de bonbons à une triste histoire d'abus de drogues et d'image corporelle déformée alors que Love touche à un thème familier de l'album : la dichotomie de la laideur intérieure que l'on ressent tout en essayant de paraître beau aux yeux des autres", déclarera Clark Collis (Select).

