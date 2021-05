Dans le Téléphone de Manu : On écoute Easy de Faith No More

Vous le savez, tous les jours, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous faire (re) découvrir des sons. Après Keane ou encore Power of Love, place à Faith No More avec Easy.

D'abord, il nous faut rappeler que Easy est un morceau écrit par Lionel Richie (à l'époque des Commodores) : sortie le 18 mars 1977, la chanson est à retrouver sur l'album Commodores - elle connaîtra un joli succès aux Etats-Unis. Et justement, qui dit succès, dit reprise : ainsi, le 29 décembre 1992, Faith No More dévoile ainsi sa propre version du morceau (baptisé Easy ou, I'm Easy - selon les versions). Alors que la chanson ne figure pas sur l'album Angel Dust lors de sa sortie, elle apparaîtra sur la réédition (publiée en 1993).

Faith No More sera numéro un en Australie avec Easy...