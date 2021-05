Dans le Téléphone de Manu : On écoute Don't You Want Me par The Human League !

Vous le savez, chaque matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous faire (re)découvrir des morceaux cultes. Cette fois, place à Don't You Want Me, par The Human League.

Direction le Royaume-Uni ! En 1981, The Human League dévoile Don't You Want Me - à retrouver sur Dare, troisième album de la formation. Notez que le titre est et restera le plus gros succès commercial du groupe : le morceau sera numéro 1 de Noël en 1981 au Royaume-Uni. Avec près de 1 560 000 ventes, Don't You Want Me sera sacré 23e plus gros succès de l'histoire des singles UK.

Avec un tel succès, le morceau sera utilisé à la radio mais aussi au cinéma : par exemple, dans Ocean's Thirteen, il sera utilisé comme sonnerie de téléphone pour Rusty - personnage interprété par Brad Pitt.