Dans le Téléphone de Manu : On écoute Daughter de Pearl Jam

Si vous suivez le Virgin Tonic tous les matins, alors vous savez que tous les jours, Manu s'émancipe de la playlist Pop, Rock, Electro de Virgin Radio pour mieux aller chercher des classiques dans son téléphone. Après nous avoir offert la reprise de Valerie par Amy Winehouse, Manu nous passe cette fois Daughter de Pearl Jam.

En 1993, Pearl Jam publie ainsi Daughter - à retrouver sur le deuxième album du groupe. "Lorsque nous avons travaillé sur "Daughter", j'ai fait beaucoup plus de choses sur les toms. Mais quand nous sommes allés l'enregistrer, Brendan [O'Brien] a suggéré d'essayer quelque chose de différent, de n'utiliser que le kick et la snare. C'était un voyage, parce que nous avions déjà joué cette chanson pendant six mois, et j'étais un peu habitué à ce que je faisais. Au début, je me disais : "Bon... ok..." alors j'ai installé une grosse caisse de 26 pouces, une caisse claire et un tom à plancher de 18 pouces, et nous avons simplement utilisé les micros d'ambiance et nous nous sommes lancés. Ça a fait ressortir une toute nouvelle dimension de la chanson pour moi, et ça m'a semblé vraiment frais de la jouer comme ça. En live, je mélange les deux approches", confiera plus tard le batteur Dave Abbruzzese.

Daughter connaîtra un succès tel aux Etats-Unis que le morceau finira par se hisser en tête des charts US.