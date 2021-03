Dans le Téléphone de Manu : on écoute Brigadier Sabri d'Alpha Blondy

Le soleil revient, la chaleur s'installe et on ne va pas se mentir, ce temps nous donnerait presque envie de ralentir et de se laisser vivre. Et justement, ce matin, Manu plonge dans son téléphone pour mieux nous offrir Brigadier Sabri d'Alpha Blondy. Aussi connue sous le titre Opération coup de poing, la chanson est de loin un classique.

Notez que Sabri un mot malinké qui, dans cette chanson, signifie "demander pardon à".

Publié sur l'album Jah Glory (sorti en 1982 en Afrique et en 1983 en France), Brigadier Sabri a été repris de nombreuses fois (notamment par le groupe Tryo). Ce morceau, qui marque le début du reggae africain dénonce les violences policières : "La sirène de police, en guise d’introduction, plante le décor : “Il n’est pas recommandé de se balader la nuit quand on n’a pas ses papiers en règle”, dit en substance le texte de Brigadier Sabari. L’histoire d’une rafle nocturne organisée par les forces de l’ordre dans les rues d’Abidjan, d’un jeune homme qui tient tête aux uniformes, sûr de son bon droit, et finit “plié comme un parachute” au fond du camion. “Brigadier, pardon !” implore Alpha Blondy", écrira Bertrand Lavaine - chroniqueur pour RFI.