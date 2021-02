Dans le Téléphone de Manu : on écoute Big Up de Diam's !

En 2006, Diam's publiait son excellent Dans Ma Bulle - opus porté par des singles aussi incisifs qu'efficaces tels que La Boulette ou encore Jeune Demoiselle. Mais, on ne va pas se mentir, cet album est rempli de hits. Justement, ce matin, nous passe l'un deux - morceau moins connu, certes, mais tout aussi bon. Poussez les meubles, chantez avec votre brosse à cheveux dans les mains, on écoute Big Up !

Vous ne le savez peut-être pas mais sur cet hymne à la femme, Vitaa joue les choristes. Celle qui restera l'artiste capable de nous faire hurler Confessions Nocturnes prête sa voix au morceau - qu'on vous conseille d'écouter en boucle. Dans Ma Bulle et Big Up viennent tout juste de fêter leur 15 ans et, encore aujourd'hui, ils demeurent terriblement efficaces.

Et puisqu'on est pas le genre à vous laisser comme ça, on vous conseille même la version 2.0 de ce morceau culte : Muses de Reÿn est de loin le digne successeur de Big Up.