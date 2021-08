Dans le Téléphone de Manu : On commence la saison avec Train In Vain par The Clash

London Calling, Should I Stay or Should I Go... on ne compte plus les morceaux cultes signés The Clash. Dans le Téléphone de Manu, Manu Payet aime nous passer des chansons mythiques -certes- mais qui ne sont pas connues du grand public pour autant. On entame cette deuxième saison avec Train In Vain, publié par The Clash en 1980.

Si vous connaissez l'album London Calling, alors vous n'avez pas pu passer à côté de Train in Vain : écrite en une nuit et enregistrée le jour suivant, la chanson aurait dû être offerte en guise de cadeau promotionnel avec le magazine de rock britannique New Musical Express (NME) : « C'est un peu trop bon pour la donner gratuitement avec le NME. », commentera plus tard Mick Jones. Finalement, les Clash décideront finalement de le rajouter sur leur propre album.

« La piste avait comme un rythme de train, et il y avait, encore une fois, ce sentiment d'être perdu. », Mick Jones

