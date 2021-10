Dans le Téléphone de Manu : On célèbre Stromae avec Formidable !

Vous le savez, chaque matin, Manu vous passe un morceau tout droit sorti de son téléphone. Ce matin, on célèbre le retour du grand Stromae (l'artiste belge vient tout juste de dévoiler Santé, son nouveau single). Pour l'honorer dans les règles de l'art, on vous repasse Formidable.

Sorti en mai 2013, Formidable est le premier extrait de l'excellent album Racine Carrée : ce qu'il faut savoir, c'est que le morceau est né d'une rencontre entre Stromae et un sans abris : Celui-ci l'a interpellé alors qu'il se promenait à Bruxelles avec son amie en lui disant : « Tu te crois beau ? ». Cette simple question lui restera en mémoire et c'est ainsi que naîtra la chanson.

Ce qui marquera le plus, c'est le clip : l'on y voit un Stromae prétendant être ivre : Plusieurs vidéos amateurs apparaitront ensuite sur la toile montrant le chanteur déambulant près de l'arrêt de tram Louise.

« J'ai eu l'idée de ce clip au moment de l'enregistrement, je me suis souvenu d'une scène, je marchais un jour dans les rues de Bruxelles et je me suis fait interpeller par un sans-abri qui m'a dit en gros ce qu’on entend dans la chanson : "Tu te crois beau ?" Je n'ai jamais oublié ça et j'ai voulu le mettre en scène. C'était risqué, j'ai posé beaucoup de questions autour de moi, certaines personnes étaient vraiment contre, mais finalement les gens trouvaient ça plus noble que nul. », confiera l'artiste.

