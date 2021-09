Dans le Téléphone de Manu : On célèbre les 15 ans de Future Sex Love /sounds de Justin Timberlake !

Deuxième opus de Justin Timberlake, Future Sex/ Love Sounds est de plus loin le plus populaire de l'artiste : de Sexyback à What Goes Around Comes Around, l'on ne compte plus les hits qui composent l'opus. Et ce n'est pas tout ! Sur cet album, Justin Timberlake s'est offert des collaborations de prestige avec Three 6 Mafia, T.I. et Will.i.am des Black Eyed Peas. Preuve de son succès, Future Sex/ Love Sounds s'est vendu à près d'un million d'exemplaires dans le monde dès sa première semaine de sortie avant de se classer à la 10e position du Top Albums français.

Au total, l'album s'est écoulé à 12 000 000 d'exemplaires.

