Dans le Téléphone de Manu : On célèbre l'anniversaire de Chris Martin avec Yellow de Coldplay

Ah, Parachutes. Premier album de Coldplay, l'opus fut porté par d'excellents singles (dont Yellow, publié en 2000) et a surtout contribué au succès colossal de la formation britannique. Encore aujourd'hui, Yellow demeure l'un des titres les plus appréciés de la petite bande. Vous ne le savez peut-être pas mais Yellow fut écrit au Quadrangle, un studio basé au Pays de Galles. « Nous étions tous assis autour du studio, raconte le batteur Will Champion, Cela faisait des mois que nous nous étions installés ici, et il était impossible d'observer le ciel, à cause de toutes ces lumières ». Ce soir là, Coldplay sort en ville et finit au beau milieu de la campagne; là où le ciel est dégagé.

C'est cette vue magnifique qui inspirera le morceau : "Cela a débuté doucement, poursuit Champion, un peu comme un titre de Neil Young, puis le guitariste Jonny Buckland a commencé à jouer, à jeter des idées, et un riff a pris forme, donnant un aspect plus pesant au morceau". Quand est venu le moment de penser aux paroles, Chris Martin a senti qu'il manquait un thème général à cette chanson. Pour s'inspirer, le chanteur a observé le studio pour mieux tomber sur un bottin "Pages jaunes. Il ne lui en faudra pas plus.

Don't Panic, Shiver, Yellow et Trouble sont les quatre morceaux emblématiques qui ont porté l'album.