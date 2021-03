Dans le Téléphone de Manu : On célèbre l'anniversaire d'Elton John avec Tiny Dancer

Elton John fête aujourd'hui ses 74 ans et pour célébrer le mythe qu'il représente, Manu plonge dans son téléphone et nous fait écouter l'un de ses classiques. Alors on aurait pu vous passer Your Song, I'm Still Standing ou encore Can You Feel The Love Tonight mais Manu a choisi le cultissime Tiny Dancer, sorti en 1971.

Pour rappel, Tiny Dancer est à retrouver sur le quatrième album de la légende, Madman Across the Water. Composée et interprétée par Elton John, écrite par Bernie Taupin, le titre est dédié à la première épouse de ce dernier. En 1972, Tiny Dancer sera édité en tant que single - avant d'être repris par de nombreux artistes tels que Red Hot Chili Peppers.