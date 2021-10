Dans le Téléphone de Manu : On célèbre James Bond avec Another Way To Die par Jack White ft. Alicia Keys

Nous y sommes ! Après de longs mois d'attente, le dernier James Bond arrive (enfin) sur nos écran : No Time To Die marque la fin de l'ère initiée par Daniel Craig au sein de la franchise et dans le Virgin Tonic, on a décidé de célébrer l'agent secret : ce matin, Manu plonge dans son téléphone et nous passe Another Way To Die (par Jack White et Alicia Keys) qui, on le rappelle, accompagnait Quantum of Solace.

Nous sommes en 2008 et Daniel Craig signe son deuxième film dans la peau de Bond. Avant cela, l'acteur avait imposé son style dans Casino Royale (dont la bande originale était signée Chris Cornell) : ce qu'il faut savoir, c'est que sur Another Way To Die, White a écrit et produit la chanson. Et ce n'est pas tou, il joue de la guitare, de la batterie et du piano, tandis que Alicia Keys assure la voix. Les deux artistes nous offrent ici le tout premier duo dans l'histoire des thèmes de James Bond.

