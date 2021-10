Dans le Téléphone de Manu : On célèbre Forrest Gump avec Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival

Il y a 27 ans, le 5 octobre 1994, sortait le cultissime Forrest Gump. Ce matin, le Virgin Tonic célèbre cet anniversaire en diffusant Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival.

Ecrite et composée par John Fogerty, sortie en 1969 au sein de l'album Willy and the Poor Boys, la chanson s'est fait un nom en quelques semaines seulement : Pour preuve, le 20 décembre 1969, le single se place à la troisième place du prrestigieux classement Billboard Hot 100. "Fortunate Son s'inscrit dans le cadre de la contre-culture des années 1960 en tant qu'hymne pacifiste. La raison ? Elle critique notamment le patriotisme exacerbé et les citoyens qui soutiennent l'intervention armée tout en refusant d'en faire les frais (physiquement ou financièrement)", peut-on lire sur la toile. Publiée alors que la Guerre du Viêt Nam battait son plein, il n'en n'est pourtant jamais question (de manière explicite) dans la chanson.

Au cinéma, les liens entre le titre et cette même guerre sont pourtant mis en lumière. C'est notamment le cas dans Forrest Gump : Fortunate Son est diffusée lorsque Forrest et Bubba se retrouvent dans un hélicoptère après avoir été envoyés au Viêt Nam.

