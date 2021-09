Dans le Téléphone de Manu : On célèbre Amy Winehouse avec Valerie

Vous le savez, chaque matin, Manu passe un morceau tout droit sorti de son téléphone. Après avoir rendu hommage à Tupac, après avoir célébré la sortie de Future Sex/Love Sounds de Justin Timberlake, il célèbre cette fois l'héritage d'Amy Winehouse. Vous l'aurez compris, ce matin, on écoute la reprise de Valerie par l'artiste britannique.

Si le commun des mortels connait le cultissime morceau Valerie grâce à la reprise d'Amy Winehouse, l'on doit le titre au groupe The Zutons : "Je l'ai remerciée ", a ainsi expliqué le chanteur du groupe. "J'étais ravi qu'elle l'ait reprise. Je me souviens que ça m'a frappé quand j'étais dans un pub à jouer au billard, et que la [cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres 2012] est passée - il y avait des gens qui dansaient et des choses comme ça, et puis cette chanson est passée. Pendant la cérémonie d'ouverture ! Ça m'a frappé à ce moment-là, à quel point cette version de la chanson était énorme. Je ne voulais pas éclater en sanglots au milieu du pub ou autre, alors j'ai dû m'éloigner pour aller aux toilettes ; je me suis dit : "P*tain, c'était émouvant", mais d'une manière agréable. Je n'ai plus l'impression que c'est notre chanson, c'est comme si c'était un monde à part entière."

