Dans le Téléphone de Manu : On adore Ms. Jackson de Outkast !

Forcément, lorsqu'on pense à Outkast, on pense à Hey Ya! Pourtant, il y a bien un autre titre (et même bien plus) qui ont marqué la carrière du groupe de hip-hop américain. Et c'est, bien évidemment, le tube Ms. Jackson. Avec plus de 500 millions d'écoutes sur Spotify, ce morceau demeure une valeur sûre du duo originaire d'Atlanta, en Géorgie. Il figure sur l'album Stankonia, dévoilé en 2000 et serait une dédicace d'André 3000 à sa compagne, Erykah Badu, avec qui il venait de rompre, après la naissance de leur fils Steven.