Dans le Téléphone de Manu : Ode à New York avec le titre Empire State of Mind d'Alicia Keys et Jay-Z !

C'est probablement l'un des titres les plus célèbres de la dernières décennies ! Dévoilé en 2009 par Alicia Keys et Jay-Z, le titre Empire State of Mind va rapidement se hisser en tête des charts du monde entier. Véritable ode à New York, d'où sont originaires les deux artistes, ce succès a été repris dans de nombreux long-métrages qui se déroulent dans la grosse pomme. De plus, Empire State of Mind a été certifiée triple disque de platine par la RIAA le 16 avril 2010. La chanson a également été classée parmi le top 10 des meilleures chansons de 2009 par le magazine Rolling Stone et le New York Times. Elle demeure, à ce jour, le plus grand succès international de Jay-Z.