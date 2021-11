Dans le Téléphone de Manu : November Rain par Guns 'N Roses, 3 choses à savoir sur le morceau culte

Alerte morceau culte ! Comme chaque matin, Manu nous offre un morceau qui nous vient tout droit de son téléphone et en cette dernière (et triste) journée de novembre, rien de tel que de (re) découvrir November Rain - morceau signé Guns 'N Roses.

#3. Une version originale de 25 minutes

Ecrite par Axl Rose, la chanson originale durait près de 25 minutes. Elle sera éditée plus tard pour ne faire plus que 8: 59 minutes. Notez que c'est le plus long tube du Top 10 jamais enregistré.

#2. Un clip applaudi

La vidéo qui accompagne "November Rain" est une énorme production qui a coûté plus de 1,5 million de dollars à réaliser. Elle met en scène l'actrice et mannequin Stephanie Seymour qui, à l'époque, était la petite amie d'Axl Rose. Dans la vidéo, la jeune femme et Axl se marient (avec Slash comme témoin) alors que le reste du groupe est au premier rang. Après le mariage, la pluie tombe et la scène suivante montre les funérailles de Stephanie dans la même église.

"On s'est mis à faire ces énormes vidéos de production et avec 'November Rain' c'était trop. Au final, c'était une super vidéo, mais c'est là que j'ai commencé à réaliser que ça devenait incontrôlable", Slash pour Q magazine.

#1. Une trilogie

Selon Matt Sorum, "November Rain", " Don't Cry " et " Estranged" ont été conçus comme une seule et même chanson, et les trois morceaux forment une sorte de trilogie.

