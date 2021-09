Dans le Téléphone de Manu : Not Enough de Benny Sings, en l'honneur de Mélanie !

Vous le savez, chaque matin, Manu nous fait écouter un morceau tout droit sorti de sa playlist personnelle. Mais une fois n'est pas coutume, en ce 30 septembre, c'est le téléphone de Mélanie que l'on explore ! A l'occasion de l'anniversaire de notre co-animatrice, on découvre l'un des ses artistes favoris : Benny Sings.

De son vrai nom Tim van Berkestijn, Benny Sings nous vient des Pays-Bas : avec trois albums (et un album live) à son actif, l'artiste s'est fait une jolie place dans le paysage musical international. Ce matin, on découvre Not Enough :

