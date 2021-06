Dans le Téléphone de Manu : Montez le son, on écoute What's My Age Again ?, de Blink 182

Souvenez-vous, en 1999, Blink 182 publiait l'album Enema of the State - sur lequel l'on retrouve le single devenu culte What's My Age Again ?. Le succès du titre fû tel qu'il se classera numéro 2 au Top américain Modern Rock Tracks (un classement de chansons de rock alternatif). Il n'en faudra pas plus pour faire connaître le groupe composé de Travis Baker, Tom Delonge et de Mark Hoppus.

Côté paroles, What's My Age Again évoque un jeune homme de 23 ans qui, visiblement, se comporte encore comme un adolescent.

