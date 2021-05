Dans le Téléphone de Manu : Montez le son, on écoute U Don't Know Me de Armand Van Helden

Vous le savez, chaque matin, Manu choisi de nous passer un titre tout droit sorti de sa playlist. Au programme ce matin, U Don't Know Me de Armand Van Helden.

Nous sommes en 1998 et l'arrivée imminente du nouveau millénaire se traduit déjà en musique : le DJ house originaire d'Amérique Armand Van Helden nous offre ainsi U Don't Know Me - extrait de l'album 2 Future 4 U, où participe Duane Harden. Et justement, ce morceau dorénavant culte a été écrit par ce dernier. Il ne faudra pas longtemps au titre pour se classer en tête des ventes au Royaume-Unis au mais aussi au Canada. Bref, c'est un succès international.

